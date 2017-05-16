Вице-президент США привел к присяге нового представителя страны на торговых переговорах

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Новый представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Его привел в понедельник к присяге вице-президент Майкл Пенс. Сенат Конгресса США одобрил 11 мая кандидатуру Лайтхайзера, завершив таким образом формирование президентского кабинета.

Лайтхайзер занимал должность заместителя представителя страны на торговых переговорах в администрации экс-президента США Рональда Рейгана. Западные СМИ отмечают, что юрист неоднократно выступал с критикой торговой политики Китая, обвиняя Пекин в нарушении правил свободной торговли.

Аппарат представителя США на торговых переговорах, созданный в 1962 году, занимается разработкой торгового законодательства страны и составлением соглашений в данной области.

Формирование президентского кабинета полностью завершилось лишь через 115 дней после инаугурации главы государства Дональда Трампа. Вакантным в новой администрации еще остается множество должностей, до сих пор не произведен ряд ключевых назначений (на уровне заместителей и помощников министров) ни в Госдепартаменте, ни в Пентагоне, ни в ряде других ведомств.

Кабинет президента

Согласно обнародованному ранее на странице Белого дома списку, в кабинет главы государства вошли 24 человека: вице- президент Майкл Пенс, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр финансов Стивен Мнучин, шеф Пентагона Джеймс Мэттис, министр юстиции, генеральный прокурор Джефф Сешнс, министр внутренних дел Райан Зинке, министр сельского хозяйства Сонни Пердью, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Александр Акоста, министр здравоохранения и социальных служб Томас Прайс, министр жилищного строительства и городского развития Бенджамин Карсон, министр транспорта Элен Чао, министр энергетики Ричард Перри, министр образования Бетси Девос, министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин, министр национальной безопасности Джон Келли, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, директор национальной разведки Дэниел Коутс, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, директор ЦРУ Майк Помпео, глава Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт, руководитель Управления по делам малого и среднего бизнеса Линда Макмэон.

В составе кабинета четыре женщины.