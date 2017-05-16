Самолет-разведчик НАТО с системой AWACS приземлился на авиабазе в Бухаресте

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БУХАРЕСТ, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Самолет радиолокационной разведки Сил воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (NAEW&C Force) E-3A с системой AWACS прибыл в понедельник на воздушную базу номер 90 в бухарестском аэропорту Отопень. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.
Самолет-разведчик с местом постоянного базирования в городе Гайленкирхене (Германия) встречала румынская делегация во главе с командиром базы генералом Виорелом Панэ, а также представители командных структур НАТО - бригадный генерал Кевин Хайк и генерал-майор Даун Данлоп.
Генерал Хайк подчеркнул, что самолеты E-3A с системой AWACS участвуют в укреплении восточного фланга альянса. "AWACS играли важную роль в операциях в Ливии и Афганистане, предоставляли воздушную поддержку саммитам НАТО", - сказал он.
Самолет прибыл на румынскую базу в контексте организации ВВС Румынии в Бухаресте 15-18 мая квартальной конференции по планированию Сил воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, отмечает Аджерпрес. Бухарест выбран для проведения этой конференции, чтобы повысить уровень сотрудничества между НАТО и региональными командными центрами. Участники конференции посетят румынский Центр воздушных операций.