Франция готова к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью

ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. МИД Франции заявил о "полной готовности к международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.

"Франция решительно осуждает кибератаки, имеющие беспрецедентный масштаб и обрушившиеся на многие частные организации и государственные ведомства в более чем 150 странах", - также подчеркивается в опубликованном в понедельник сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что защита от кибератак является одним из приоритетных направлений, по которым ведется работа. "Франция полностью готова к эффективному международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью в целях предотвращения подобных атак", - говорится в заявлении.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно 12 мая. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на банки, но заверил, что они были безрезультатны.

Первой из французских компаний, пострадавших от глобальной кибератаки, стал автогигант Renault, который впоследствии был вынужден приостановить производство на нескольких своих заводах во Франции. Как сообщил в эфире радиостанции France Info глава Национального агентства безопасности информационных систем страны Гийом Пупар, новая глобальная волна кибератак может возобновиться в ближайшие дни. Он признал, что, помимо Renault, от действий хакеров пострадали и другие французские предприятия, однако не стал уточнять, о каких компаниях идет речь.