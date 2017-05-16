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В Венесуэле задержаны десятки участников масштабной акции протеста

Международная панорама
16 мая, 1:31 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Большая часть задержаний были проведены в городе Валенсия, столице штата Карабобо

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© AP Photo/Ariana Cubillos

МЕХИКО, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 30 участников состоявшейся в Венесуэле в понедельник акции протеста были задержаны властями. Об этом сообщила неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", разместившая в своем Twitter список оказавшихся под стражей. По ее данным, большая часть задержаний были проведены в городе Валенсия, столице штата Карабобо.

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Сторонники венесуэльской оппозиции  перекрывали движение по ключевым автомагистралям, таким образом выражая свое несогласие с политикой правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. В ряде регионов, в том числе в столице страны Каракасе, Национальная гвардия использовала слезоточивый газ для разгона протестующих.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, согласно ее подсчетам, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в марте наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции парламента. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Сроки этого созыва и детали процедуры голосования пока не названы, но политические противники главы государства уже отказались участвовать в работе ассамблеи.

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