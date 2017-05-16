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Постпред США при ООН предложила России вместе выступить против Асада

Международная панорама
16 мая, 1:35 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Никки Хейли также обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности

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© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию встать на сторону западных стран и выступить против президента Сирии Башара Асада. В письменном заявлении дипломат обвинила власти ближневосточной страны в преступлениях против человечности, а также возложила часть ответственности за них на Россию и Иран.

Комментарий Хейли был распространен в свете утверждений Госдепартамента США о том, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают по 50 заключенных, а их тела сжигают в специально построенном для этого крематории, чтобы скрыть следы преступлений.

"Попытка скрыть массовые убийства в асадовском крематории напоминает о самых вопиющих преступлениях против человечности ХХ века, - утверждает постпред США. - Хотя Асад несет основную ответственность за собственную жестокость, на его союзниках в России и Иране также лежит тяжелое бремя".

По ее версии, "Россия и Иран позволяют Асаду похищать, пытать и убивать людей без суда и следствия, наносить авиаудары, сбрасывать бочковые бомбы и совершать химические атаки". "Весь остальной мир осознал, какие ужасы творит сирийский режим. Настало время для России присоединиться к нам", - полагает Хейли.

В секретариате ООН не стали комментировать утверждения американской стороны о якобы имеющих место расправах в сирийской тюрьме. В то же время, официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик напомнил, что в ходе выступлений в Совете Безопасности представители ООН неоднократно обращали внимание на трудности, с которыми сталкиваются заключенные в Сирии. Он также подчеркнул важность привлечения к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека в Сирии.

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Персоны
Хейли, Никки Асад, Башар Хафез
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