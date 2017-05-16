Тиллерсон опроверг сообщения о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информацию

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг утверждения газеты The Washington Post о том, что президент Дональд Трамп предоставил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку совершенно секретную информацию о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Соответствующее заявление шеф американской дипломатии распространил 16 мая.

"На встрече президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними. Во время этого обмена (мнениями) рассматривался характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники и методы (получения развединформации) или военные операции", - отметил Тиллерсон.

"Президент и министр иностранных дел (РФ) рассмотрели общие угрозы, исходящие от террористических организаций, включая угрозы на авиарейсах, - заявил со своей стороны помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. - Какие-либо разведывательные источники или методы сбора разведданных не обсуждались, ранее не публиковавшаяся информация о военных операциях не раскрывалась".

"Материал является лживым. Президент только обсудил общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны", - подчеркнула в свою очередь заместитель Макмастера Дина Пауэлл.