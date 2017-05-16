Тиллерсон опроверг сообщения о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информацию

Футболист Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в РоссииСпорт 16 мая, 2:39
Спасший тысячи жизней врач Анатолий Гранов будет похоронен в ПетербургеОбщество 16 мая, 2:12
Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакерыМеждународная панорама 16 мая, 2:03
Тиллерсон опроверг сообщения о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информациюМеждународная панорама 16 мая, 1:55
Постпред США при ООН предложила России вместе выступить против АсадаМеждународная панорама 16 мая, 1:35
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМСпорт 16 мая, 1:33
В Венесуэле задержаны десятки участников масштабной акции протестаМеждународная панорама 16 мая, 1:31
Президент Турции "сверит часы" с США по сирийскому урегулированию и курдскому вопросуМеждународная панорама 16 мая, 1:18
Игрок: сборная России по хоккею обыграла латвийцев за счет контроля шайбыСпорт 16 мая, 1:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг утверждения газеты The Washington Post о том, что президент Дональд Трамп предоставил главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку совершенно секретную информацию о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Соответствующее заявление шеф американской дипломатии распространил 16 мая.
"На встрече президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними. Во время этого обмена (мнениями) рассматривался характер конкретных угроз, но они не обсуждали источники и методы (получения развединформации) или военные операции", - отметил Тиллерсон.
"Президент и министр иностранных дел (РФ) рассмотрели общие угрозы, исходящие от террористических организаций, включая угрозы на авиарейсах, - заявил со своей стороны помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. - Какие-либо разведывательные источники или методы сбора разведданных не обсуждались, ранее не публиковавшаяся информация о военных операциях не раскрывалась".
"Материал является лживым. Президент только обсудил общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны", - подчеркнула в свою очередь заместитель Макмастера Дина Пауэлл.