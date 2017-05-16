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Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакеры

Международная панорама
16 мая, 2:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Как сообщил агентству источник в "Лаборатории Касперского", фрагменты кода, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались компанией Lazarus Group, управляемой из КНДР

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© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" проверяет информацию о связи хакеров, совершивших мировую кибератаку с помощью вируса WannaCry, с КНДР. Об этом агентству Reuters сообщил один из аналитиков российской компании.

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По его информации, фрагменты кода, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались компанией Lazarus Group, управляемой из КНДР. "На данный момент это самый достоверный признак, указывающий на происхождение WannaCry", - приводит агентство слова эксперта "Лаборатории Касперского" Курта Баумгартнера.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно 12 мая. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.

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