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Израильская IT-компания Check Point обнаружила новую версию вируса WannaCry

Международная панорама
16 мая, 2:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Компания отметила, что стала свидетелем нападения со скоростью одна атака в секунду

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Израильская компания Check Point Software Technologies обнаружила новый вариант вируса WannaCry, с помощью которого неизвестные ранее совершили кибератаку в 150 странах мира.

"За последние несколько часов мы стали свидетелями нападения со скоростью одна атака в секунду", - говорится в заявлении компании.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в минувшую пятницу. Хакеры заразили компьютеры вирусом, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.

Смотрите также

Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакеры

AP: эксперты США исследуют вирус WannaCry, чтобы найти виновных в недавней кибератаке

ЦБ: в атаках вируса WannaCry не было политического подтекста

Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера

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