Израильская IT-компания Check Point обнаружила новую версию вируса WannaCry

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Израильская компания Check Point Software Technologies обнаружила новый вариант вируса WannaCry, с помощью которого неизвестные ранее совершили кибератаку в 150 странах мира.
"За последние несколько часов мы стали свидетелями нападения со скоростью одна атака в секунду", - говорится в заявлении компании.
О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в минувшую пятницу. Хакеры заразили компьютеры вирусом, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.
В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.