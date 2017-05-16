Помощник Трампа опроверг сообщения о том, что тот предоставил Лаврову секретные сведения

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер еще раз опроверг в понедельник скандальную публикацию газеты The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы разглашал секретную информацию на встрече с российскими официальными лицами.

"Я находился в комнате, такого не было", - сказал он, выйдя к журналистам, которые собрались у Белого дома. Макмастер назвал статью в The Washington Post "лживой" и подчеркнул, что Трамп не раскрывал сведений, которые "ранее не были опубликованы". На дополнительные вопросы он отвечать отказался.