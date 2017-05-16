Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник Трампа опроверг сообщения о том, что тот предоставил Лаврову секретные сведения

Международная панорама
16 мая, 2:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Герберт Макмастер назвал статью в The Washington Post "лживой" и подчеркнул, что президент США не раскрывал сведений, которые "ранее не были опубликованы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер еще раз опроверг в понедельник скандальную публикацию газеты The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы разглашал секретную информацию на встрече с российскими официальными лицами.

"Я находился в комнате, такого не было", - сказал он, выйдя к журналистам, которые собрались у Белого дома. Макмастер назвал статью в The Washington Post "лживой" и подчеркнул, что Трамп не раскрывал сведений, которые "ранее не были опубликованы". На дополнительные вопросы он отвечать отказался.

Смотрите также

Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными

Тиллерсон опроверг сообщения о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информацию

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Постпред США при ООН предложила России вместе выступить против Асада
3
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
4
Юрий Соломин попросил отреставрировать дом в Чите, где родился его брат
5
МИД назвал провокацией внесение Грузией Лужкова в черный список
6
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
7
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама