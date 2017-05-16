Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации

Международная панорама
16 мая, 2:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Новая организация получила название Onward Together

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации с целью поддержки тех инициатив, которые она выдвигала во время избирательной кампании. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

Новая организация получила название Onward Together (можно перевести как "Вместе вперед" - прим. ТАСС). "Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах", - написала Клинтон.

На официальном сайте Onward Together говорится, что ее задача заключается в продвижении идей, которые поддержали на состоявшихся президентских выборах почти 66 млн человек, проголосовавших за Клинтон, а также в целом "прогрессивных ценностей". Избирательная кампания экс-госсекретаря проходила под лозунгом Stronger Together. По оценке телеканала Fox News, создание новой организации означает, что "Клинтон официально вернулась в политику".

На выборах 2016 года Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - 62,9 млн. Однако президентские выборы в США непрямые, и в день голосования 8 ноября граждане, поддерживая одного из претендентов на высший государственный пост, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. Победа в итоге досталась Трампу, поскольку он заручился 304 голосами коллегии, а Клинтон - 227.

Смотрите также

Politico: Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группу

Белый дом: американцы сделали свой выбор, и президентом стал Трамп, а не Клинтон

Ассанж назвал Клинтон "мясником Ливии" в ответ на обвинения в адрес WikiLeaks

Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах

Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
МИД назвал провокацией внесение Грузией Лужкова в черный список
3
Постпред США при ООН предложила России вместе выступить против Асада
4
WP: помощник Трампа случайно раскрыл телефонный номер главы Пентагона
5
Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации
6
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама