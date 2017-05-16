НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации с целью поддержки тех инициатив, которые она выдвигала во время избирательной кампании. Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на странице Клинтон в Twitter.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.

Новая организация получила название Onward Together (можно перевести как "Вместе вперед" - прим. ТАСС). "Мы запускаем Onward Together, чтобы люди воодушевились и участвовали в политических процессах, координировали свои действия и даже выдвигали свои кандидатуры на выборах", - написала Клинтон.

На официальном сайте Onward Together говорится, что ее задача заключается в продвижении идей, которые поддержали на состоявшихся президентских выборах почти 66 млн человек, проголосовавших за Клинтон, а также в целом "прогрессивных ценностей". Избирательная кампания экс-госсекретаря проходила под лозунгом Stronger Together. По оценке телеканала Fox News, создание новой организации означает, что "Клинтон официально вернулась в политику".

На выборах 2016 года Клинтон набрала 65,8 млн голосов, в то время как кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп - 62,9 млн. Однако президентские выборы в США непрямые, и в день голосования 8 ноября граждане, поддерживая одного из претендентов на высший государственный пост, выбирали фактически членов коллегии выборщиков той партии, которая выдвинула этого кандидата. Победа в итоге досталась Трампу, поскольку он заручился 304 голосами коллегии, а Клинтон - 227.