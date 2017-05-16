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Сенаторы-демократы раскритиковали Трампа за предоставление секретных сведений РФ

Международная панорама
16 мая, 3:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Заместитель лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Ричард Дурбин отметил, что республиканцы должны ставить страну выше партии и потребовать независимого расследования

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Сенатор Ричард Дурбин

Сенатор Ричард Дурбин

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенаторы-демократы подвергли президента США Дональда Трампа критике за то, что он якобы передал совершенно секретную информацию российским должностным лицам.

"Это опасно и безрассудно. Республиканцы должны ставить страну выше партии и потребовать независимого расследования и (назначения) специального прокурора", - написал на своей странице в Twitter заместитель лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Ричард Дурбин.

"Если это правда, то это пощечина (американскому) разведсообществу. Рисковать источниками и методами (сбора развединформации) непростительно, особенно когда речь заходит о россиянах", - изложил свою точку зрения в Twitter старший демократ в сенатском спецкомитете по разведке Марк Уорнер.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.

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