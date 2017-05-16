Сенаторы-демократы раскритиковали Трампа за предоставление секретных сведений РФ

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенаторы-демократы подвергли президента США Дональда Трампа критике за то, что он якобы передал совершенно секретную информацию российским должностным лицам.

This is dangerous and reckless. GOP must put country before party and demand an independent investigation and special prosecutor now. https://t.co/MskFZ0ZP9k — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) 15 мая 2017 г.

"Это опасно и безрассудно. Республиканцы должны ставить страну выше партии и потребовать независимого расследования и (назначения) специального прокурора", - написал на своей странице в Twitter заместитель лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Ричард Дурбин.

"Если это правда, то это пощечина (американскому) разведсообществу. Рисковать источниками и методами (сбора развединформации) непростительно, особенно когда речь заходит о россиянах", - изложил свою точку зрения в Twitter старший демократ в сенатском спецкомитете по разведке Марк Уорнер.

If true, this is a slap in the face to the intel community. Risking sources & methods is inexcusable, particularly with the Russians. https://t.co/CRiSC024F7 — Mark Warner (@MarkWarner) 15 мая 2017 г.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.