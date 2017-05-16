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ООН: террористы превратили сексуальное насилие в тактику ведения войны

Международная панорама
16 мая, 3:44 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

По словам первого заместителя генсека ООН Амины Мохаммед, члены группировок, в том числе ИГ, извлекают все большую финансовую выгоду, продавая женщин и детей в сексуальное рабство

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ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Террористы все чащи используют сексуальное насилие в отношении мирного населения в качестве тактики ведения войны. Об этом заявила в понедельник первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на дебатах в Совете Безопасности.

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"Сексуальное насилие все чаще используется в качестве террористической тактики, ее перенимают экстремистские группы в Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, Нигерии и Мали, чтобы решать свои военные, экономические и идеологические задачи", - сказала она. По ее словам, члены группировок, в том числе запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ), извлекают все большую финансовую выгоду, продавая женщин и детей в сексуальное рабство.

В свою очередь специальный советник ООН по вопросам предотвращения геноцида Адама Динг, докладывая членам Совбеза, заявил, что сексуальное насилие используется для подавления личности, а также является "орудием гонений".

В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, в котором обвинил вооруженные группировки, участвующие в конфликте в Сирии, а также проправительственные войска, в совершении сексуального насилия в качестве "систематической тактики войны, терроризма и пыток". В "черный список" сторон, ответственных за подобные правронарушения, административный глава ООН включил участников вооруженных конфликтов в 19 странах, в том числе в Демократической Республике Конго, Мали, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Как заявила в понедельник Амина Мохаммед, "за каждой цифрой, представленной в докладе, скрывается имя и человеческая судьба". Она привела историю иракской девочки Насимы, которая попала в плен боевиков ИГ, а вернувшись домой, пыталась покончить с собой, опасаясь расправы со стороны родственников.

РФ призвала разрушить "теневую экономику" ИГ

Выступая на заседании Совбеза, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что российская сторона обеспокоена информацией о "продолжающемся сексуальном насилии со стороны членов террористических групп, в особенности в Сирии и Ираке". "Решительно осуждаем эту преступную практику. Призываем государства активней взаимодействовать в деле разрушения "теневой экономики" ИГ, получающей доходы в том числе за счет торговли людьми, сексуального рабства и принудительной проституции. Все эти случаи не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул он.

В то же время, дипломат призвал коллег воздержаться от попыток "искусственной привязки проблематики сексуального насилия к вопросам поддержания международного мира и безопасности, а также предотвращения конфликтов". "На наш взгляд, убедительные свидетельства того, что сексуальное насилие относится к первопричинам возникновения вооруженных конфликтов, отсутствуют; скорее, речь идет об одном из их отвратительных последствий", - пояснил Загайнов позицию РФ.

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