Маккейн: президент США имеет право делиться секретной информацией

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. У президента США есть право делиться совершенно секретной информацией. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении влиятельных республиканцев Линдси Грэма и председателя комитета Сената Конгресса США по делам Вооруженных сил Джона Маккейна.

"Мы, безусловно, не хотим, чтобы президент распространял секретные данные, но президент действительно имеет право делать это, поскольку он - главнокомандующий (ВС США)", - отметили сенаторы. При этом они подчеркнули, что не станут комментировать скандал вокруг предоставления России секретной информации, пока не появится большее количество фактов.

Их однопартиец, председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер предположил, что Белый дом "в данный момент находится в порочном круге". "Нельзя ставить под угрозу источник, - сказал он журналистам в Конгрессе. - Поэтому мы охраняем информацию, которую получаем из разведывательных источников, чтобы предотвратить такие случаи". Коркер подчеркнул, что Белому дому необходимо взять ситуацию "под свой контроль".

Пресс-секретарь спикера Палаты представителей Конгресса США Дуг Андрес назвал защиту американских секретов главным приоритетом. "Мы не узнаем, что реально было сказано, но защита наших национальных секретов имеет первостепенное значение. Спикер надеется на исчерпывающее разъяснение администрации США", - говорится в его заявлении.

Остальные республиканцы поддержали Маккейна и Грэма, подчеркнув, что Трамп имеет законное право раскрывать секретную информацию. При этом демократы раскритиковали действия президента. Так, сенатор Рон Уайден считает, что поступок главы государства "может нанести ущерб национальной безопасности США". Некоторые демократы припомнили республиканцам их критику в адрес бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая пользовалась личным почтовым ящиком в служебных целях.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.