THR: хакеры похитили фильм производства Walt Disney и требуют за него выкуп

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Хакеры утверждают, что получили доступ к еще не выпущенному фильму производства The Walt Disney Company и угрожают выложить его в интернет в том случае, если американская компания не заплатит выкуп. Об этом со ссылкой на ее директора Боба Айгера сообщил журнал The Hollywood Reporter.
По информации издания, злоумышленники потребовали от компании перечислить внушительную сумму в биткоинах и заявили, что в случае неповиновения они сначала обнародуют пятиминутный отрывок, а затем будут публиковать фрагменты длительностью 20 минут. Преступники намерены поступать таким образом до тех пор, пока их запросы не будут удовлетворены. Название ленты не разглашается. Как отмечает журнал, компания не намерена идти на поводу у хакеров и в настоящий момент сотрудничает со следователями.
The Walt Disney Company пока не комментирует эту информацию.