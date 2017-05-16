Минобороны Сингапура: расходы стран Азии на ВМС к 2020 году вырастут на 60%

СИНГАПУР, 16 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Совокупный военно-морской бюджет стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к 2020 году возрастет на 60% по сравнению с нынешним показателем. Об этом заявил министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь на открытии 11-й Международной конференции и специализированной выставки военно-морской техники и вооружений IMDEX Asia 2017.

"В настоящее время более половины мировых контейнерных морских перевозок проходит через АТР", - сказал глава ведомства. По его словам, "по мере увеличения объемов судоходства страны-члены Ассоциации государств Юго- Восточной Азии, Австралия, Индия, Китай и другие страны АТР усиливают свои военно-морские силы", и "через три года общий объем средств, который страны АТР будут выделять на ВМС, вырастет на 60%".

По прогнозам, добавил Н Эн Хэнь, к 2030 году в акватории региона "будут курсировать более 800 кораблей и подводных лодок".

Глава Минобороны отметил, что "по мере развития Азии мировой центр тяжести смещается на Восток", при этом "стратегически важными элементами, которые связывают Азию и весь остальной мир по-прежнему являются Южно-Китайское море и Малаккский пролив, через которые проходят четверть всего мирового потока товаров, а также четверть всей перевозимой по морю нефти".

IMDEX Asia 2017, которая проходит в 13-й раз, стала крупнейшей по числу участников: свои разработки представляют около 230 компаний. Кроме того, для участия в выставке прибыли 28 кораблей из 20 стран. Россия представлена гвардейским ракетным крейсером "Варяг".