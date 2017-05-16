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Председатель КНР выразил надежду на оптимизацию отношений с Японией

Международная панорама
16 мая, 6:25 дата обновления: 16 мая, 6:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Си Цзиньпин также отметил позитивное отношение Японии к прошедшему форуму "Один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на встрече с генеральным секретарем японской Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи выразил заинтересованность в оптимизации отношений с Японией. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Я надеюсь, что обе стороны предпримут усилия, благодаря которым отношения между двумя государствами будут развиваться в правильном направлении", - подчеркнул китайский лидер.

Как сообщило агентство Kyodo, в ходе встречи Си Цзиньпин также отметил позитивное отношение Японии к прошедшему в китайской столице международному экономическому форуму "Один пояс - один путь". Генсек ЛДП в свою очередь передал председателю КНР послание от японского премьер-министра Синдзо Абэ. Его содержание не раскрывается.

Отношения Пекина и Токио периодически омрачаются территориальными спорами в Восточно-Китайском море из-за островов Дяоюйдао (Сенкаку), на которые претендуют обе страны, а также несовпадением официальных позиций по ряду исторических реалий времен Второй мировой войны.

Тосихиро Никаи был назначен генеральным секретарем ЛДП в августе прошлого года. В частности, он является сторонником присоединения своей страны к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, который был создан по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру государств Азии.

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