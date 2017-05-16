Председатель КНР выразил надежду на оптимизацию отношений с Японией

"Бостон" вышел в полуфинал плей-офф НБА, где сыграет с "Кливлендом"Спорт 16 мая, 6:13
Дождливая, прохладная и ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 16 мая, 6:05
Флагман ТОФ крейсер "Варяг" прибыл в Сингапур для участия в международной выставкеАрмия и ОПК 16 мая, 6:00
"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектовКультура 16 мая, 5:46
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛСпорт 16 мая, 5:44
Сотрудник Google нашел возможный "северокорейский след" в недавней массовой кибератакеМеждународная панорама 16 мая, 5:31
"Известия": в Госдуме создадут совет по культуре, религии и межнациональным отношениямОбщество 16 мая, 4:59
Американский призер ОИ-2014 в шорт-треке дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 мая, 4:48
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клеветуПолитика 16 мая, 4:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на встрече с генеральным секретарем японской Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи выразил заинтересованность в оптимизации отношений с Японией. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
"Я надеюсь, что обе стороны предпримут усилия, благодаря которым отношения между двумя государствами будут развиваться в правильном направлении", - подчеркнул китайский лидер.
Как сообщило агентство Kyodo, в ходе встречи Си Цзиньпин также отметил позитивное отношение Японии к прошедшему в китайской столице международному экономическому форуму "Один пояс - один путь". Генсек ЛДП в свою очередь передал председателю КНР послание от японского премьер-министра Синдзо Абэ. Его содержание не раскрывается.
Отношения Пекина и Токио периодически омрачаются территориальными спорами в Восточно-Китайском море из-за островов Дяоюйдао (Сенкаку), на которые претендуют обе страны, а также несовпадением официальных позиций по ряду исторических реалий времен Второй мировой войны.
Тосихиро Никаи был назначен генеральным секретарем ЛДП в августе прошлого года. В частности, он является сторонником присоединения своей страны к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, который был создан по инициативе Китая как инструмент, призванный стимулировать инвестиции в транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру государств Азии.