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Глава МИД Японии: Вашингтон и Токио выступают за усиление давления на Пхеньян

Международная панорама
16 мая, 6:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По словам Фумио Кисиды, страны не намерены вступать в диалог с КНДР до тех пор, пока она не откажется от разработки ядерного оружия и баллистических ракет

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ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США и Япония не намерены вести с КНДР "диалог ради диалога" и выступают за усиление нажима на Пхеньян с тем, чтобы заставить его свернуть свою ракетно-ядерную программу. Об этом сообщил во время дебатов в верхней палате парламента глава японского МИД Фумио Кисида, который ранее провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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"Мы согласились, что диалог ради диалога не нужен, - сказал он. - Япония и США не намерены вступать в диалог с Северной Кореей до тех пор, пока она не откажется от разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Мы будем выступать с твердых позиций и усиливать давление". Глава МИД подчеркнул при этом важность координации такой политики с Китаем, Россией и Южной Кореей.

"Мы с США призываем, в особенности Китай, играть более активную роль в воздействии на Северную Корею", - сказал он.

Совет Безопасности ООН ранее осудил очередное ракетное испытание, проведенное 14 мая в КНДР, и вновь пригрозил этой стране санкциями в случае, если она продолжит свои провокационные действия. В принятом в понедельник заявлении для печати члены СБ выразили обеспокоенность "крайне дестабилизирующим поведением" Пхеньяна, который осуществляет пуски баллистических ракет в нарушение международных резолюций.

"Члены Совета Безопасности договорились, что продолжат внимательно следить за ситуацией и примут дальнейшие существенные меры, включая санкции", - говорится в документе.

КНДР осуществила 14 мая новый пуск баллистической ракеты из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. По сведениям Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, она упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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