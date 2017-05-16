Авианосец США Carl Vinson останется в районе Корейского полуострова на неопределенный срок

СЕУЛ, 16 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Американская ударная группировка кораблей ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson останется у берегов Кореи на неопределенный срок. Об этом сообщил во вторник официальный представитель министерства национальной обороны Республики Корея Чан Ук.

"Авианосная группировка продолжает проводить совместные с южнокорейской стороной учения, дата окончания которых остается открытой", - подчеркнул он.

Carl Vinson и корабли сопровождения прибыли в район Корейского полуострова месяц назад для проведения маневров с союзниками и оказания дополнительного давления на КНДР. Ожидается, что по завершении миссии его заменит авианосец Ronald Reagan проходящий сейчас плановый ремонт в японском порту Йокогама.

Представитель минобороны не уточнил, повлиял ли на сроки проведения учений осуществленный КНДР в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности.

Северная Корея 14 мая осуществила пуск нового типа баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон. Она пролетела около 800 км и упала в 400 км от основной территории Японии за пределами ее исключительной экономической зоны. Максимальная высота полета превысила две тысячи километров.