СМИ: парламент Южной Кореи проголосует по кандидатуре нового премьера 25 мая

СЕУЛ, 16 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея 24-25 мая проведет слушания и голосование по утверждению на посту премьер-министра бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Об этом сообщила газета Chunan Ilbo.

"Такое решение было принято на встрече спикера Национального собрания Чон Се Гюна с лидерами фракций правящей Демократической партии "Тобуро", Народной партии, Корейской партии свободы и партии "Парын", - отмечает издание.

Администрация президента и правящая Демократическая партия "Тобуро" ранее заявили, что приложат все усилия для скорейшего одобрения кандидатуры Ли Нак Ёна, что позволит правительству начать полноценную работу. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выдвинул его на пост премьера 10 мая. Ранее Ли Нак Ён на протяжении 21 года работал журналистом, потом 14 лет был депутатом, а затем три года - губернатором.

Газета также проинформировала о том, что администрация президента в начале этой недели намерена направить в Национальное собрание заявку на проведение слушаний по кандидатуре Со Хуна на пост директора Национальной разведывательной службы.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая президентских выборах, набрав 41,1% голосов. С учетом внеочередного характера волеизъявления он немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.