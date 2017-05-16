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Власти Австралии могут запретить провоз электроники на борту самолетов

Международная панорама
16 мая, 7:59 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Малколм Тернбулл заявил, что власти страны изучают опыт Великобритании и США, где ранее запретили провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на рейсах из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки

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СИДНЕЙ, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии может последовать примеру властей США и Великобритании, где ранее в этом году был введен запрет на провоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на авиарейсах из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Малколм Тернбулл.

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Отвечая на вопрос, готова ли Австралия ввести аналогичный запрет, глава правительства сказал: "Мы очень внимательно изучаем опыт (Великобритании и США), мы активно сотрудничаем с нашими партнерами, и любые объявления на этот счет будут своевременно сделаны министром транспорта".

В свою очередь министр инфраструктурного развития и транспорта Австралии Даррен Честер, отвечая на этот же вопрос, сообщил, что правительство "постоянно следит за изменениями характера внутренних и международных угроз, чтобы оперативно принимать наилучшие меры безопасности".

В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Затем Великобритания объявила о введении аналогичного запрета на рейсах из Турции, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Туниса.

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