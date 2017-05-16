Большинство американцев ждет независимого расследования связей Трампа с РФ

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Большинство американцев полагает, что необходимо провести независимое расследование связей сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.
Не менее 60% жителей США, среди которых 40% республиканцев и 79% демократов, согласны с тем, что Конгресс должен начать независимое расследование связей между правительством РФ и членами избирательного штаба Трампа. В феврале такую позицию разделяли 54%, в том числе 30% республиканцев и 81% демократов. Противоположной точки зрения, согласно последним данным, придерживаются 28% американцев, среди которых 14% демократов и 51% республиканцев.
Около 34% американцев уверены, что причиной увольнения главы ФБР Джеймса Коми стала обеспокоенность Трампа расследованием связей его команды с Россией. В то же время 15% считают, что такой шаг объясняется недовольством Трампа тем, как Коми вел разбирательство по поводу служебной переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Коснувшись вопроса о том, кто должен занять должность директора ФБР, 48% высказались в поддержку назначения человека не из органов внутренней разведки, но с солидным опытом работы в области юриспруденции. Около 37% заявили, что хотят видеть на этом посту сотрудника ФБР, и лишь 5% отдали бы предпочтение "близкому к администрации Трампа" кандидату, не являющемуся сотрудником спецслужбы.
В опросе, который проводился с 10 по 14 мая, принял участие 1541 человек, в том числе 515 республиканцев и 686 демократов. Погрешность составила 3 процентных пункта.