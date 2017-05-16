Авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул японский порт после устранения неисправности

ТОКИО, 16 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, покинул во вторник военно-морскую базу Йокосука после устранения неполадок оборудования. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что авианосная группа вышла из порта с задержкой на день. О характере неисправности Ronald Reagan и маршруте соединения не сообщается. По мнению Kyodo, отданный ранее приказ о выдвижении мог быть связан с ростом напряженности вокруг КНДР, которая 14 мая вновь успешно запустила баллистическую ракету в зону Японского моря.

В настоящее время у Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок. Ronald Reagan с ноября прошлого года после длительного плавания проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в ее районе кратковременные испытательные походы.