Китай выразил готовность активизировать сотрудничество с Киргизией в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 16 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти стремятся к активизации двустороннего сотрудничества с Киргизией в области борьбы с терроризмом. Об этом в ходе переговоров с киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Обеим сторонам следует активизировать сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также в сфере обеспечения законодательных норм безопасности, путем объединенных усилий способствовать поддержанию стабильности двух государств, как и всего региона", - цитирует его МИД Китая.

По словам китайского лидера, Пекин выступает в поддержку сохранения независимости, суверенитета, территориальной целостности Киргизии, учитывая путь развития, меры внутренней и внешней политики, которые эта страна выбрала, руководствуясь нормами собственной национальной специфики. "Наши страны - важная сила, способствующая поддержанию региональной стабильности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также напомнил, что КНР и Киргизия уже более трех лет плодотворно сотрудничают в сфере "Одного пояса - одного пути", что произвело позитивный эффект на благосостояние народов двух стран.

Алмазбек Атамбаев в свою очередь поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением международного экономического форума, посвященного данной инициативе. Он заявил, что концепция "пояса и пути" будет способствовать региональному сотрудничеству, укреплению взаимопонимания и доверия заинтересованных государств по отношению друг к другу.