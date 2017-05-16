Опрос: лишь треть французов одобряют назначение Эдуара Филиппа премьером

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ПАРИЖ, 16 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Около трети населения Франции, 32%, одобрительно относятся к назначению премьер-министром страны представителя партии "Республиканцы" Эдуара Филиппа. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Harris Interactive для новостного интернет-сайта Atlantico.
Если лишь 32% считают, что назначение Филиппа это "хорошее событие", то в том, что это "плохое для страны событие", уверены 11% респондентов. Затруднились при этом высказать свое мнение большинство опрошенных - 57%.
В то же время опрос указал на то, что большинство французов, положительно оценивающих приход Эдуара Филиппа в Матиньонский дворец, относятся именно к сторонникам основанного новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном движения "На марше" (73%). Немало таких людей и в стане сторонников право-центристской партии "Республиканцы", из рядов которой происходит Филипп - их 47%.
Большинство французов, 51%, уверены в том, что назначение Эдуара Филиппа "будет полезным" для самого движения "На марше". В том, что такой политический шаг ослабит Французскую социалистическую партию, не сомневаются 42%. При этом 38% респондентов высказали мнение, что назначение нового премьера, происходящего из рядов партии "Республиканцы", ослабит именно эту организацию. Также 32% французов считают, что данная мера ослабит позиции "Национального фронта", а 30% - левую партию "Неподчинившаяся Франция".
Отвечая на вопросы анкеты, 71% французов выразили пожелание, чтобы политики-центристы вошли в состав нового правительства Франции. В том, что в правительстве должны быть представители умеренных правых и левых, уверены 62% респондентов. Состав правительства должен быть объявлен в Париже во вторник.
Опрос был проведен 15 мая вскоре после объявления о назначении на должность премьер-министра Эдуара Филиппа. На вопросы отвечали 1 011 человек старше 18 лет.