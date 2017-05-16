Белоруссия и Китай намерены создать рабочую группу по борьбе с терроризмом

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МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Китай намерены создать рабочую группу по борьбе с цветными революциями и терроризмом. Об этом шла речь на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Создание совместной постоянно действующей рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму придаст новый импульс взаимодействию в этих сферах", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Белорусский президент отметил, что белорусско-китайское сотрудничество не ограничивается экономической и инвестиционной сферами. "Примером этому являются взаимоотношения наших стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии специальных служб", - сказал Лукашенко.
Президент отметил, что Белоруссия заинтересована в дальнейшем расширении военно-технического сотрудничества с Китаем, в том числе реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно-ориентированной продукции военного и двойного назначения.
"Наше взаимодействие в области безопасности в полной мере отражает уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.
На встрече было отмечено, что Госсекретариат Совета Безопасности Белоруссии и министерство общественной безопасности Китая во вторник должны подписать ряд новых соглашений, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов по таким важным направлениям, как следственная и экспертная работа, согласованная миграционная политика.
Белорусская реактивная система залпового огня "Полонез" в июне 2015 года успешно прошла испытания в Китае. В связи с этим Лукашенко выразил благодарность китайской стороне.