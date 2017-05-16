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Суд Малайзии приговорил местного жителя к 14 годам тюрьмы за поддержку ИГ

Международная панорама
16 мая, 9:37 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Отмечается, что 35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов

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СИНГАПУР, 16 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Верховный суд Малайзии приговорил во вторник местного жителя к 14 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении председателя суда Азмана Абдулаха.

"35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов", - отмечается в сообщении. Кроме того, государственные обвинители сумели доказать его причастность к изготовлению взрывчатки, которую должны были использовать для совершения терактов.

Как указывается в заявлении, осужденный "поддерживал связь с боевиками ИГ посредством социальных сетей".

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