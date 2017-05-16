Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ

АНКАРА, 16 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая разведка получила данные о возможных нападениях боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на корабли ВМФ РФ, которые проходят через пролив Босфор. Об этом во вторник пишет газета Haber Turk.

По ее информации, ИГ якобы вынашивает планы обстрела российских кораблей из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок. Такие нападения могут быть совершены с суши в тех точках пролива, где корабли максимально сближаются с берегом. В связи с этим турецкая полиция выявила 146 таких мест и поставила там охрану.

Кроме того, каждый российский корабль при проходе через пролив сопровождается полицейским вертолетом и двумя катерами Береговой охраны Турции.

Боевые корабли ВМФ РФ регулярно пересекают турецкие проливы в сторону Средиземного и Черного морей в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у берегов Сирии.