Новый президент Южной Кореи встретится с Трампом в конце июня

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп встретятся в конце июня в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах и вступил в должность на следующий день
10 мая Мун Чжэ Ин и Трамп провели телефонный разговор, в котором договорились о тесном взаимодействии по проблеме КНДР. В ходе разговора хозяин Белого дома пригласил нового президента Южной Кореи в Вашингтон, Мун Чжэ Ин приглашение принял.