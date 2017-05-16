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WSJ: Климкин в очередной раз выступил за подключение США к переговорам по Донбассу

Международная панорама
16 мая, 10:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Как указывает издание, глава МИД Украины обсуждал данный вопрос на состоявшихся на прошлой неделе в Вашингтоне встречах с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Майклом Пенсом

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Киев в очередной раз выступил за подключение Вашингтона к переговорному процессу по мирного урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в интервью журналистам американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"Министр иностранных дел Украины сказал в понедельник, что власти этой страны добиваются от администрации Трампа того, чтобы она играла непосредственную роль в переговорах об урегулировании в восточной Украине, в том числе в возможных трехсторонних переговорах с Москвой и Киевом о том, как прекратить насилие", - отмечает газета.

Как указывает издание, Климкин сообщил, что обсуждал данный вопрос на состоявшихся на прошлой неделе в Вашингтоне встречах с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Майклом Пенсом. По мнению министра, данные трехсторонние консультации можно было бы проводить параллельно с работой в нормандском формате.

"Нам нужно, конечно, чтобы США были в большей степени вовлечены, чтобы оказать давление на Россию в том, что касается выполнения минских соглашений, - приводятся в материале слова Климкина. - Но мы все понимаем, что без участия США, и, в особенности, в сфере безопасности, будет трудно как-то разобраться с этим".

По оценке WSJ, "данный запрос со стороны Украины говорит о том, что позиция правительства президента Петра Порошенко кардинальным образом изменилась, несколько месяцев назад оно опасалось, что новая администрация США может начать игнорировать опасения по поводу конфликта в связи с намерениями Трампа улучшить отношения с Кремлем".

Журналисты газеты также получили комментарий представителя Госдепартамента США на этот счет. "Президент Трамп недавно дал понять, что администрация намерена участвовать в урегулировании конфликта, и подчеркнул, что на России лежит ответственность за полное выполнение минских договоренностей, - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США, имя и должность которого не уточняются. - В настоящее время администрация рассматривает различные возможности того, как содействовать выполнению договоренностей".

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Порошенко, Петр Алексеевич Климкин, Павел Анатольевич
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