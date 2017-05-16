Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Об этом сообщила пресс-служба президента.
"Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов сервисов Mail.ru, Яндекс и Яндекс. Украина", - сообщила пресс-служба главы государства.
Указом предписано "запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники". Санкции введены на три года.
Порошенко утвердил также расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. Теперь санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда.
В сентябре 2015 года Украина впервые объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц, позднее санкционный список неоднократно пополнялся.
В настоящее время в этом списке находятся сотрудники ТАСС, МИА "Россия сегодня", изданий "Известия" и "Российская газета", информационного агентства RUPTLY, "Взгляд. ру", телекомпании НТВ, Первого канала, премьер- министр Крыма Сергей Аксенов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, депутаты Госдумы.
В числе юридических лиц "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Банк Москвы, Газпромбанк, Первый канал, НТВ, "Россия 24", "Аэрофлот", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", госкорпорация "Ростех" и другие.