Киев на год ввел санкции против российской авиакомпании UTair

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против российской авиакомпании UTair. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", - говорится в сообщении.