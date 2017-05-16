Президентское право: что Трамп мог рассказать Лаврову и было ли это законно

По словам источников в Белом доме, президент в деталях рассказал о новой угрозе со стороны ИГ, связанной с использованием ноутбуков на авиарейсах. Трамп сообщил, как террористы могут проводить определенные атаки, и объяснил, какой вред они могут нанести. Он также назвал город на подконтрольной группировке территории, где некий партнер США по вопросам обмена развединформацией обнаружил новую угрозу. По словам должностных лиц, Трамп сообщил о шагах, которые Соединенные Штаты предприняли для противостояния новой угрозе ИГ, включая военные операции в Ираке и Сирии, а также ужесточение мер безопасности.

"Я получаю отличную развединформацию. У меня есть люди, которые ежедневно предоставляют мне замечательную развединформацию", — цитирует The Washington Post слова, предположительно произнесенные Трампом.