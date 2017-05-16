Президентское право: что Трамп мог рассказать Лаврову и было ли это законно

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Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком 10 мая мог раскрыть совершенно секретную информацию, тем самым поставив под угрозу "важнейший источник" сведений об "Исламском государстве" (организация запрещена в РФ. — Прим. ТАСС). Впоследствии это подтвердили и другие американские СМИ. Однако в Белом доме сведения журналистов опровергли, а в Кремле публикацию назвали "полной ерундой". ТАСС объясняет, какими именно сведениями президент США якобы поделился с российской стороной и обладал ли он правом раскрывать подобную информацию.
По словам источников в Белом доме, президент в деталях рассказал о новой угрозе со стороны ИГ, связанной с использованием ноутбуков на авиарейсах. Трамп сообщил, как террористы могут проводить определенные атаки, и объяснил, какой вред они могут нанести. Он также назвал город на подконтрольной группировке территории, где некий партнер США по вопросам обмена развединформацией обнаружил новую угрозу. По словам должностных лиц, Трамп сообщил о шагах, которые Соединенные Штаты предприняли для противостояния новой угрозе ИГ, включая военные операции в Ираке и Сирии, а также ужесточение мер безопасности.
"Я получаю отличную развединформацию. У меня есть люди, которые ежедневно предоставляют мне замечательную развединформацию", — цитирует The Washington Post слова, предположительно произнесенные Трампом.
Да. Президент США обладает широкими полномочиями по рассекречиванию правительственных данных и, приняв соответствующее решение, вряд ли нарушил закон. При этом аналогичное действие со стороны любого члена правительства США было бы неправомерным.
Slate отмечает, что в прошлом информацию под грифом "совершенно секретно" передавали другим странам президенты Джон Кеннеди, Ричард Никсон и Джордж Буш — младший. Последний даже приглашал на закрытые брифинги зарубежных лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании Тони Блэра, премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министра Испании Хосе Мария Аснар и президента России Владимира Путина.
Сведения, которыми, предположительно, поделился президент, считаются слишком чувствительными. По данным журналистов, Трамп "раскрыл российскому послу больше информации, чем США предоставляют своим союзникам", а доступ к ней имели далеко не все должностные лица США высокого ранга.
Кроме того, источник не давал разрешение на передачу этих данных России. По мнению американских чиновников, соответствующее решение Трампа поставило под вопрос дальнейшее сотрудничество с союзниками, обладающими важной информацией об ИГ. Собеседники NYT отмечают, что этот источник обещал прервать обмен данными, если ими будут делиться "направо и налево".
Нет. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который присутствовал на встрече Трампа с российской стороной, заявил, что информация, изложенная в статье The Washington Post, "является ложной". По его словам, глава МИД России и президент США обсуждали угрозы, которые исходят от террористических организаций, однако "не обсуждались источники или методы разведки". Эту же позицию озвучил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Однако пытливые журналисты обратили внимание, что в публикации The Washington Post ничего не говорится об источниках или методах разведки. Речь в заметке шла непосредственно об информации, которой поделился Трамп.
Сам президент в своем Twitter написал, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом.
Публикация The Washington Post ожидаемо вызвала ажиотаж в либеральных СМИ и среди членов партии демократов. Глава сенатского меньшинства демократ Чарльз Шумер назвал обнародование секретной информации "очень опасным" и призвал президента "объяснить свои действия разведывательному сообществу, американскому народу и Конгрессу".
Республиканец Джон Маккейн в своем Twitter написал, что сведения журналистов "вызывают тревогу, если это правда". Комментарии остальных членов Республиканской партии были еще более осторожными. Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан через своего официального представителя подчеркнул, что узнать о содержании беседы Трампа с представителями РФ невозможно, "но защита национальных секретов имеет первостепенное значение".
Консервативное издание Breitbart и вовсе сочло произошедшее "сливом", устроенным противниками Трампа в Белом доме. Виновниками скандала портал нарек "глубокое подполье" (Deep State), под которым понимается непримиримая оппозиция, окопавшаяся в государственных структурах США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook напомнила, что она еще на прошлой неделе предупреждала о готовящейся американскими СМИ "сенсации" о встрече Лаврова и Трампа. "Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать, — посоветовала Захарова. — Их можно использовать по-разному, но читать не надо — последнее время это уже не только вредно, но и опасно".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию The Washington Post "полной ерундой". "Мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде, это полная ерунда, здесь нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения", — подчеркнул он.
Артур Громов