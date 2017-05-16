Белорусское объединение "Говори правду" получило официальный статус с седьмой попытки

МИНСК, 16 мая. /ТАСС/. Минюст Белоруссии зарегистрировал общественное объединение "Говори правду". Об этом сообщили в пресс-службе министерства, ранее шесть раз отказавшего в регистрации организации, представители которой усматривали в этом политические мотивы.

Целями деятельности данного объединения являются "содействие построению в Республике Беларусь системы государственных отношений, обеспечивающих эффективное развитие рыночной экономики в условиях сильной социальной поддержки населения, а также формулирование и доведение до государственных органов и общественно-политических институтов консолидированного мнения граждан", отмечается в сообщении Минюста.

В организации "Говори правду" добавили, что его представители ставят перед собой цель "добиться мирных, демократических перемен" в Белоруссии через "поддержку этой идеи большинством граждан".

Объединение было создано в 2010 году, ее возглавил известный белорусский поэт Владимир Некляев, который был выдвинут кандидатом в президенты на выборах 2010 года. В день голосования он был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках и осужден к двум годам заключения с отсрочкой приговора на два года. В апреле 2015 года Некляев вышел из организации, после чего "Говори правду" возглавили Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич, которая участвовала в президентских выборах 2015 года и набрала тогда 4,4% голосов.