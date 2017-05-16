Шестой раунд переговоров по Сирии открылся встречей де Мистуры с делегацией правительства

ЖЕНЕВА, 16 мая. /ТАСС/. Шестой раунд межсирийских переговоров в Женеве формально открылся во вторник встречей спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией правительства Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Де Мистура проведет встречу с другими участниками переговоров. Как ожидается, после переговоров с Башаром Джаафари состоится встреча де Мистуры с оппозиционным Высшим комитетом по переговорам (ВКП).

Джаафари не стал отвечать на вопросы журналистов по прибытию во Дворец Наций. Ранее в Дамаске отмечали отсутствие продвижения в женевских переговорах.

Переговоры проходят во Дворце Наций ООН в Женеве в опосредованном формате. В них принимают участие делегации правительства Сирии и оппозиционных ВКП, "московской" и "каирской" групп. Дискуссии завершатся 19 или 20 мая. На повестке дня четыре ранее заданных де Мистурой направления - правительство, конституция, выборы и борьба с терроризмом.