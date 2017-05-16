Киев продлил санкции против российских телеканалов и разработчиков антивирусных программ

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о продлении санкций против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда" и компаний, специализирующихся на разработке антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Санкции касаются телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb. Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам", - отмечается в документе.

При этом, как сообщили в президентской администрации, в расширенный список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Против юридических лиц срок действия ограничений продлен от года до трех лет, для физических лиц - на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.