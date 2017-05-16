Украина ввела санкции против российских компаний "1С" и ABBYY

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против российских компаний "1С", ABBYY и их дочерних предприятий в стране. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Согласно документу, "у компаний блокируются активы, ограничивается вывод капитала за пределы Украины, запрещается передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращается действие лицензий".
Компания "1С" специализируется на разработке и поставке программ для делового производства, также занималась разработкой игр. ABBYY занимается разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.
В апреле 2017 года правительство Украины согласовало и направило в СНБО предложение о продлении санкций против российских физических и юридических лиц. При этом в документе не были указаны предлагаемые сроки продления санкций.
Ранее во вторник президент подписал расширенный список санкций состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и Яндекс.