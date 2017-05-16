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Украина ввела санкции против российских компаний "1С" и ABBYY

Международная панорама
16 мая, 11:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

У компаний блокируются активы, ограничивается вывод капитала за пределы Украины, запрещается передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против российских компаний "1С", ABBYY и их дочерних предприятий в стране. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Согласно документу, "у компаний блокируются активы, ограничивается вывод капитала за пределы Украины, запрещается передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращается действие лицензий".

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Компания "1С" специализируется на разработке и поставке программ для делового производства, также занималась разработкой игр. ABBYY занимается разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

В апреле 2017 года правительство Украины согласовало и направило в СНБО предложение о продлении санкций против российских физических и юридических лиц. При этом в документе не были указаны предлагаемые сроки продления санкций.

Ранее во вторник президент подписал расширенный список санкций состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и Яндекс.

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