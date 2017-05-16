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Рада прекратила полномочия лишенного гражданства Украины депутата Артеменко

Международная панорама
16 мая, 12:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Ранее политик рассказал, что ему запретили въезд в страну

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины во вторник проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Андрея Артеменко, который в начале мая указом президента страны Петра Порошенко был лишен гражданства. За постановление проголосовали 244 депутата при 226 необходимых.

В пояснительной записке к постановлению указано, что "прекращение гражданства Украины" стало главной причиной лишения Артеменко депутатского мандата.

Накануне Артеменко рассказал, что ему запретили въезд на Украину. Он добавил, что уже начал юридические процедуры обжалования решения лишить его гражданства.

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины 5 мая подтвердила распространенную лидером парламентской фракции Радикальной партии Олегом Ляшко информацию, что указом главы государства Артеменко утратил гражданство страны. В качестве причины такого решения названо наличие у него канадского паспорта.

В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артеменко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций против России. По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году, а Украина продолжает считать своей территорией. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок до 100 лет.

После публикации против Артеменко на Украине возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Он также был исключен из состава фракции Радикальной партии в Верховной раде.

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