Правительство Южной Осетии возглавил бывший вице-премьер

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ЦХИНВАЛ, 16 мая. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии единогласно утвердил на должность премьер-министра Эрика Пухаева, который ранее занимал пост вице-премьера республики. Кандидатуру главы правительства парламенту ранее представил президент Анатолий Бибилов.
"Парламент Республики Южная Осетия (РЮО) постановляет утвердить представленную президентом РЮО Анатолием Бибиловым кандидатуру Эрика Георгиевича Пухаева на должность председателя правительства республики", - объявила итоги голосования председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеся Кочиева.
За кандидатуру нового премьера проголосовало 32 депутата.
Кабинет министров Южной Осетии ушел в отставку 24 апреля, через три дня после инаугурации Анатолия Бибилова, который победил на прошедших 9 апреля президентских выборах.
"Повышение экономической привлекательности республики, развитие экономики, сельского хозяйства, повышение уровня образования, улучшение демографической ситуации, обеспечение жильем и привлечение в республику квалифицированных кадров являются приоритетными направлениями (деятельности правительства - прим. ТАСС)", - сказал Пухаев, обращаясь к депутатам.