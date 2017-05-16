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Министр Ливана: в государстве ценят политическую поддержку России

Международная панорама
16 мая, 13:40 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

По его словам, ливанцы и другие народы Ближнего Востока нуждаются "в сбалансированной позиции России, учитывающей точки зрения различных сторон"

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БЕЙРУТ, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Политика России на средиземноморском и ближневосточном направлении "очень динамична и обладает большим потенциалом". Об этом заявил в интервью ТАСС министр информации Ливана Мильхем Райяши.

"В Ливане высоко ценят политическую поддержку России. Она востребована, очень позитивна и служит сохранению стабильности", - подчеркнул министр. По его словам, ливанцы и другие народы Ближнего Востока нуждаются в настоящее время, как никогда раньше, "в сбалансированной позиции России, учитывающей точки зрения различных сторон".

"Нам нужен такой арбитр, как Россия, который будет помогать ливанцам и народам региона решать их проблемы", - сказал Райяши.

По его мнению, важна и культурная составляющая отношений с РФ. "Я всячески поддерживаю предложение о строительстве русской школы в Бейруте, - сказал он. - Это хорошая идея, которая будет способствовать налаживанию диалога и дружеских связей. Она будет работать в интересах лучшего взаимопонимания".

Мильхем Райяши относится к новому поколению ливанских политиков, которые стремятся превратить свою страну в современное правовое государство. Его инициатива по созданию Министерства по диалогу и общественным связям на базе Министерства информации стала политической сенсацией.

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