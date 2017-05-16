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Парламентские выборы в Ливане состоятся в сентябре-октябре

Международная панорама
16 мая, 13:39 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Министр информации страны Мильхем Райяши в интервью ТАСС также заявил, в Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей

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БЕЙРУТ, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Парламентские выборы в Ливане "будут проведены в сентябре или октябре на основе нового избирательного закона". Об этом заявил в интервью ТАСС министр информации Ливана Мильхем Райяши.

По его словам, у партии "Ливанские силы" (ЛС), которую Райяши представляет в коалиционном правительстве, нет возражений против выдвинутого сейчас проекта, предусматривающего проведение голосования на основе пропорциональной избирательной системы.

"Но я хочу вновь подчеркнуть, что следует тщательно обсудить все детали перед принятием оптимального закона, чтобы не нарушить межконфессионального баланса, ибо это повлечет за собой большие проблемы", - подчеркнул он.

Министр сообщил, что партия ЛС активно включилась в проект строительства современного государства, которое будет зиждиться на взаимодействии всех конфессий. "Мы против политического раскола в Ливане по религиозному принципу, так как это вызовет призрак гражданской войны", - подчеркнул он.

Как считает Райяши, в Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей, потому что мусульманская часть населения придерживается умеренных взглядов.

"Ислам в Ливане сохраняет свое подлинное лицо, и мы, христиане, это хорошо понимаем, поскольку живем с ними (мусульманами - прим. ТАСС) на одной земле. Мы работаем над совместным проектом с тем, чтобы Ливан оставался для других государств примером сосуществования мусульманских и христианских общин", - заявил министр.

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