Парламентские выборы в Ливане состоятся в сентябре-октябре

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БЕЙРУТ, 16 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Парламентские выборы в Ливане "будут проведены в сентябре или октябре на основе нового избирательного закона". Об этом заявил в интервью ТАСС министр информации Ливана Мильхем Райяши.
По его словам, у партии "Ливанские силы" (ЛС), которую Райяши представляет в коалиционном правительстве, нет возражений против выдвинутого сейчас проекта, предусматривающего проведение голосования на основе пропорциональной избирательной системы.
"Но я хочу вновь подчеркнуть, что следует тщательно обсудить все детали перед принятием оптимального закона, чтобы не нарушить межконфессионального баланса, ибо это повлечет за собой большие проблемы", - подчеркнул он.
Министр сообщил, что партия ЛС активно включилась в проект строительства современного государства, которое будет зиждиться на взаимодействии всех конфессий. "Мы против политического раскола в Ливане по религиозному принципу, так как это вызовет призрак гражданской войны", - подчеркнул он.
Как считает Райяши, в Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей, потому что мусульманская часть населения придерживается умеренных взглядов.
"Ислам в Ливане сохраняет свое подлинное лицо, и мы, христиане, это хорошо понимаем, поскольку живем с ними (мусульманами - прим. ТАСС) на одной земле. Мы работаем над совместным проектом с тем, чтобы Ливан оставался для других государств примером сосуществования мусульманских и христианских общин", - заявил министр.