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В ООН нет подтверждений сведений США о крематории в тюрьме Сейдная в Сирии

Международная панорама
16 мая, 13:13 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Вместе с тем, по утверждению американской стороны, "есть ясные сведения, что имеются серьезные злоупотребления и нарушения прав человека в местах задержания в Сирии, включая военную тюрьму Сейдная"

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ЖЕНЕВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не может подтвердить распространенные ранее Госдепартаментом США сведения о наличии в тюрьме Сейдная в Сирии крематория, где уничтожаются тела заключенных. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

"Что касается сообщений о крематории, то мы пока не в состоянии подтвердить его существование и то, какова ситуация", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, по утверждению Шамдасани, "есть ясные сведения, что имеются серьезные злоупотребления и нарушения прав человека в местах задержания в Сирии, включая военную тюрьму Сейдная". Как сказала официальный представитель, "есть многочисленные сообщения о пытках и другом плохом обращении, а также об отказах в пище, воде, лекарствах и медицинском уходе". Согласно этим сообщениям, источник которых Шамдасани не уточнила, "заключенные умирали в результате болезней, которые не лечились, и от ран".

Накануне в Госдепартаменте США выступили с утверждениями о том, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают по 50 заключенных, а их тела сжигают в специально построенном для этого крематории, чтобы скрыть следы преступлений. Согласно данным, приведенным и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсом, всего в Сирии в 2011-2015 гг. было задержано от 65 тысяч до 117 тысяч человек, которые якобы удерживаются в местах лишения свободы, и тюрьма Сейдная является одним из многих мест содержания, где находятся задержанные.

Как заявил ранее журналистам глава комитета по международным делам Константин Косачев, очередные "сенсационные" заявления США о массовых казнях заключенных в Сирии не вызывают доверия и нацелены на бойкотирование процесса мирного урегулирования.

"Очередные "сенсационные" и "рассекреченные" разоблачения США про якобы массовые казни в Сирии и некий крематорий около тюрьмы Сейдная неподалеку от Дамаска внушают не очень много доверия, слишком уж очевиден ассоциативный ряд", - сказал сенатор. "Сейчас, когда намечается качественно новая фаза на переговорах в Женеве (происходящих без США), американцы, похоже, пытаются в очередной раз отвлечь внимание на "режим Асада", тем самым вольно или невольно саботируя мирный процесс", - добавил Косачев, который также является главой рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по сирийскому урегулированию.

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