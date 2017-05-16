Украина ввела санкции против крымских санаториев и заповедников

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое вводит санкции против предприятий сферы туризма Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Санкции коснулись заведений для отдыха и лечения, расположенных на полуострове. Среди них - военный санаторий "Крым" (город Партенит), который называют жемчужиной Южного берега Крыма, санаторий "Гурзуфский", санаторий "Форос", санаторий "Евпатория". Ограничительные меры будут вводятся сроком на один год. Блокируются активы компаний, ограничиваются торговые операции, прекращаются выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензии.

Аналогичные меры, согласно указу президента Украины, распространяются и на Крымский природный заповедник - самый большой на полуострове, а также всемирно известный Никитский ботанический сад.

В санкционном списке также фигурируют крымские предприятия других отраслей, в частности, авиационной и морской.

Ранее во вторник Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева подпали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру" и "Яндекс".