Мятежники в Кот-д'Ивуаре, требовавшие выплату надбавок, приняли предложение правительства

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Военнослужащие, организовавшие в пятницу в Кот-д'Ивуаре очередной мятеж с требованием выплатить им надбавки, приняли предложение властей страны и согласились прекратить бунт. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы принимаем предложение правительства. Мы возвращаемся в казармы", - приводит оно слова одного из лидеров мятежа.

Согласно информации агентства, достигнутое между сторонами соглашение предусматривает немедленную выплату 8,4 тыс. участникам бунта надбавок в размере 5 млн африканских франков ($8,4 тыс.). В конце июня военнослужащие получат еще 2 млн африканских франков (около $3,4 тыс.).

Отмечается, что на фоне нормализации обстановки в стране Ассоциация банков Кот-д'Ивуара отменила принятое в понедельник решение о том, что банковские отделения должны оставаться закрытыми. В экономическом центре Кот-д'Ивуара, Абиджане, фирмы, занимающиеся экспортом какао-бобов, также возобновляют работу.

Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала года. Очередной мятеж возник в пятницу после того, как президент страны Алассан Уаттара 12 мая объявил по телевидению, что мятежные солдаты согласились прекратить акции протеста. В воскресенье верные властям войска начали силовую операцию против мятежников. В Абиджане бунтовщики построили баррикады у казарм и заняли оборону.