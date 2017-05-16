Северный пригород Хомса покинули 460 боевиков

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Более 2300 боевиков и членов их семей покинули пригород Эль-Ваер на севере сирийского провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска) в соответствии с соглашением о локальном примирении. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, вывод 10-й группы боевиков начался в понедельник и будет продолжен до второй половины дня. 50 автобусов вывезли из Эль-Ваера 2350 человек, в том числе 460 боевиков, и направились в провинцию Идлиб.
Как отмечает SANA, после эвакуации очередной партии членов вооруженных бандформирований Эль-Ваер станет практически свободным от боевиков. Планируется, что последняя группа боевиков будет выведена в субботу.
Эль-Ваер оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 г. по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.