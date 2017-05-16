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В коалиции заявили, что боевики ИГ находятся на грани полного поражения в Мосуле

Международная панорама
16 мая, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Официальный представитель объединенного командования ВС Ирака уточнил, что экстремисты контролируют лишь 12 кв. км территории

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) полностью окружены и находятся "на грани полного поражения" в иракском городе Мосул. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил представитель штаба коалиции, возглавляемой США, полковник Джон Дорриан.

"Враг находится на грани полного разгрома в Мосуле", - сказал он на пресс-конференции в Багдаде.

По данным агентства, официальный представитель объединенного командования ВС Ирака полковник Яхъя Расуль уточнил, что экстремисты ИГ контролируют лишь 12 кв. км территории этого населенного пункта.

Ранее телеканал Al Sumaria сообщил, что иракские войска вплотную приблизились к полному освобождению Мосула от ИГ, правительственная группировка выдворила экстремистов из 59 кварталов западной части города на правом берегу реки Тигр, радикалы продолжают контролировать всего 10 кварталов.

Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

За последнюю неделю наступающей группировке удалось вытеснить террористов из стратегически важного района Эль- Иктисадиин, а также из "17 июля" и "30 июля", и занять большую часть квартала Эр-Рифаи. Войска захватили район Эль-Урейби, освободив таким образом 93% Западного Мосула.

Полностью освободить город совместное командование операцией ранее обещало до наступающего в конце мая священного для мусульман месяца поста Рамадан.

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