Правительство Молдавии до ноября лишится почти половины министерств

КИШИНЕВ, 16 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Оптимизация структуры правительства Молдавии, которая подразумевает ликвидацию семи из 16 министерств, будет завершена до ноября текущего года. Об этом сообщил журналистам спикер парламента, вице-председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Андриан Канду.

"Мы планируем завершить реформу в ноябре, чтобы следующий бюджетный год начать уже с новой структурой правительства", - сказал он. Канду уточнил, что разработанный ДПМ законопроект поступит на утверждение в парламент в июне.

Согласно концепции реформы, в нынешнем виде останутся министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции и финансов. Остальные ведомства будут реструктурировать путем объединения и сокращения штата сотрудников. Как заявил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, новый кабинет будет технократическим, "без дележа министерств между парламентскими партиями". "Реформа позволит повысить эффективность правительства, снизить уровень бюрократии и коррупции", - считает политик.

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал инициативу ДПМ.