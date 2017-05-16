Правительство Молдавии до ноября лишится почти половины министерств

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КИШИНЕВ, 16 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Оптимизация структуры правительства Молдавии, которая подразумевает ликвидацию семи из 16 министерств, будет завершена до ноября текущего года. Об этом сообщил журналистам спикер парламента, вице-председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Андриан Канду.
"Мы планируем завершить реформу в ноябре, чтобы следующий бюджетный год начать уже с новой структурой правительства", - сказал он. Канду уточнил, что разработанный ДПМ законопроект поступит на утверждение в парламент в июне.
Согласно концепции реформы, в нынешнем виде останутся министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции и финансов. Остальные ведомства будут реструктурировать путем объединения и сокращения штата сотрудников. Как заявил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, новый кабинет будет технократическим, "без дележа министерств между парламентскими партиями". "Реформа позволит повысить эффективность правительства, снизить уровень бюрократии и коррупции", - считает политик.
Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал инициативу ДПМ.