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Интерпол объявил в розыск экс-президента Сербии и Черногории

Международная панорама
16 мая, 15:09 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Ордер выписан в связи с тем, что Светозар Марович, приговоренный ранее к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, не явился для отбывания наказания

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Светозар Марович

Светозар Марович

© EPA/GEORGI LICOVSKI

БЕЛГРАД, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Бывший президент союзного государства Сербии и Черногории Светозар Марович объявлен в розыск. Национальное бюро Интерпола в Подгорице выписало во вторник по решению суда международный ордер на его арест, сообщает портал "Српске новине".

Ордер выписан в связи с тем, что Марович, приговоренный ранее к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, не явился для отбывания наказания. "Орден выдан для розыска Маровича и приведения в исполнение наказания за совершенные преступления - злоупотребление служебным положением", - приводит портал слова председателя Основного суда в Которе Бранко Вучковича.

Сообщается, что ранее наказание было отложено в связи с состоянием здоровья экс-президента, последние годы он находится на лечении в Белграде. Сейчас суд считает, что Марович не настолько болен, чтобы и далее откладывать заключение.

Светозар Марович занимал пост президента союзного государства Сербии и Черногории с момента его формирования в 2003 году и до распада в 2006 году. Он обвинялся в махинациях со строительными объектами в туристическом городе Будва, пошел на сделку со следствием, обязавшись выплатить 1,1 млн евро и еще 100 тыс. евро пожертвовать на благотворительность.

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