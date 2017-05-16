Премьер Турции заявил, что ФРГ должна выбрать между Анкарой и "путчистами"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что власти Германии должны сделать выбор между развитием отношений с Турцией и предоставлением убежища обвиняемым в причастности к попытке путча 16 июля 2016 года. В ее организации турецкие власти обвиняют сторонников мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Если Германия хочет улучшить связи с Турцией, тогда она должна повернуться лицом к Турецкой Республике, а не к сепаратистам и членам ФЕТО (так в Турции называют организацию сторонников Гюлена - прим. ТАСС)", - цитирует слова Йылдырыма агентство Reuters. "Решение Германии предоставить убежище военным-путчистам является важным развитием событий, которое усилит напряженность в наших отношениях", - добавил турецкий премьер.

8 мая германские СМИ сообщили, что Берлин предоставил статус беженца первым турецким военнослужащим, которые подали запрос на получение убежища после того, как у них на родине была предпринята попытка госпереворота. Всего с июля 2016 года по май 2017 года в миграционные органы ФРГ поступили заявки от 414 граждан, которые опасались преследований по политическим мотивам в Турции. Данная статистика включает обладателей служебных паспортов - дипломатов, судей, военнослужащих НАТО, которые служили в ФРГ на момент попытки госпереворота, а также членов их семей.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре.

В последние недели отношения Берлином и Анкарой осложнились на фоне внутриполитических событий в Турции. Кабмин ФРГ критиковал проведение референдума о конституционной реформе в Турции, а также задержания в Турции журналистов, которые имеют германское гражданство.

15 мая стало известно, что турецкие власти отказали группе депутатов германского Бундестага в посещении немецких военных, расквартированных на авиабазе Инджирлик. Министерство обороны ФРГ заявило, что рассматривает возможность перевода своих военных из Турции в Иорданию.