Представители Макрона подтвердили Киеву готовность к работе в нормандском формате

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Дипломатический советник нового президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердил представителю администрации президента Украины, что новый глава государства и правительство страны готовы продолжить работу по урегулированию в Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Советник по внешней политике господин Константин Елисеев общается с новым дипломатическим советником президента Макрона. И мы работаем сейчас над подготовкой к телефонному разговору (глав государств - прим. ТАСС). Но первый сигнал, который мы получили из Парижа и Берлина достаточно обещающий: функционирование нормандского формата останется в силе", - цитирует пресс-служба слова президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, он вновь выразил приверженность выполнению условий минских соглашений.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.