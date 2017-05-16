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Федерация журналистов назвала запрет российских ресурсов на Украине нарушением свободы СМИ

Международная панорама
16 мая, 15:48 UTC+3

В МФЖ подчеркнули, что цензура не может быть адекватной реакцией

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Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Запрет русскоязычных интернет-ресурсов на Украине и новые ограничения в отношении русскоязычных СМИ являются нарушением свободы слова. Об этом заявили в Международной федерации журналистов (МФЖ) в Брюсселе.

"МФЖ уже неоднократно осуждала нарушения свободы слова на Украине. Мы должны проанализировать эти новые нарушения и их причины, однако наша принципиальная позиция заключается в том, что цензура не может быть адекватной реакцией", - заявили в МФЖ в ответ на запрос ТАСС.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru и Яндекс.

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